FETARN realiza oficinas de diagnóstico do projeto SEMEART nos assentamentos de Guamaré

Durante os dias 7 à 12 de dezembro de 2020, a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a prefeitura municipal de Guamaré, realizou oficinas nos assentamentos do município.

As oficinas foram realizadas sempre à noite nos quatro assentamentos, com moradores e a equipe técnica da FETARN.

Também foi realizado o reconhecimento de locais para iniciar o projeto de implantação do turismo local e rural, para fortalecer a economia do município e possibilitar renda aos moradores e aos agricultores através da produção de alimentos da agricultura familiar do município de Guamaré.

Seguindo a programação das atividades, a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do assentamento Lagoa de Baixo, recebeu profissionais da SETA Consultoria, para a realização da oficina de bolos, na Bodega da agricultura familiar, em parceria com Sebrae, prefeitura de Guamaré e FETARN. O prefeito Adriano Diógenes esteve presente durante as atividades da oficina.

E para eternizar as atividades e resultados do projeto SEMEART, foi realizado gravações com agricultores dos assentamentos, para registrar as melhorias nas comunidades e o que ainda pode ser feito.

