Fiéis festejam padroeira com procissão e missa em Guamaré

Com o tema “A Virgem da Conceição nos ensina amar Jesus na Eucaristia”, a comunidade católica participou na noite deste sábado (28), da abertura das festividades alusiva a Nossa Senhora Imaculada da Conceição, padroeira da cidade de Guamaré.

A procissão teve inicio na comunidade de Salina da Cruz, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, logo após os fies saíram em carreata até a Igreja Matriz, com a realização de hasteamento das bandeiras e missa celebrada no Centro Pastoral.

O padre Gilvan Bezerra, pároco da paróquia da igreja foi o celebrante da missa. Uma grande programação religiosa e cultural foi preparada pelos assistentes da paróquia com a intenção de envolver os devotos nos dias que ocorrem as celebrações.

Oportunidades que a comunidade católica se reúne na Igreja matriz para o momento de oração, em seguida, se dirigem em solene procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição pelas ruas da cidade.

Prestigiaram da festa de abertura vereadores e autoridades politica. As festividades em homenagem à padroeira de Guamaré se estendem até o próximo dia 8 de dezembro com uma grande programação.

Veja a programação:

28/11 SÁBADO

Abertura da Festa 18:00 Concentração na Capela de Nossa senhora Aparecida em Salina da Cruz, saindo em carreata para a Igreja Matriz, em seguida hasteamento das bandeiras. 19:30h Missa de Abertura Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva Noiteiros: Toda a comunidade

29/11 DOMINGO

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Ministério de Música Deus é Fiel) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h (1ª) Santa Missa Dominical Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva Noiteiros: Ministérios de Músicas, Santa Maria III, Santa Paz, Campo de Serra Verde, Baixa do Meio, Divino Pai Eterno, Encruzilhada, Raimundo Avelino, Nova Jerusalém e Umarizeiro.

30/12 SEGUNDA-FEIRA

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Coroinhas e Acólitos) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 2ª noite de Novena Pregador: Diácono Júlio Cesar de Miranda (Diácono Transitório da Paróquia Santuário de Sant’Ana – Santana do Matos e Bodó/RN) Noiteiros: Coroinhas e Acólitos, Lagoa Doce, Mangue Seco I, Mangue Seco II e Lagoa de Baixo.

01/12 TERÇA-FEIRA

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Equipe Santuário) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 3ª noite de Novena Pregador: Pe. Francisco Clodoaldo Leitão de Farias (Pároco da Paróquia Santuário de Sant’Ana – Santana do Matos e Bodó/RN) Noiteiros: Equipe Santuário, Lagoa Seca e Câmara Municipal.

02/12 QUARTA-FEIRA

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Terço dos Homens) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 4ª noite de Novena Pregador: Pe Gilvan Bezerra da Silva Noiteiros: Terço dos Homens, Prefeitura Municipal e Secretarias.

03/12 QUINTA-FEIRA

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Ministros Extr. da Eucaristia) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 5ª noite de Novena Pregador: Pe. Francisco Erivaldo Barboza (Pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Graças – Afonso Bezerra) Noiteiros: Ministros Extr. da Eucaristia, Vila Maria, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e Secretaria de Segurança.

04/12 SEXTA-FEIRA

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Apostolado da Oração e Catequese) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 6ª noite de Novena Pregador: Pe. Wagner Antônio Martins (Administrador Paroquial da Paróquia de São José Operário – Jandaíra/RN) Noiteiros: Apostolado da Oração, Catequese e Ponta de Salina.

05/12 SÁBADO

0900h Batizados 12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Pastoral do Dízimo) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 7ª noite de Novena Pregador: Pe. Gilvan Bezerra da Silva Noiteiros: Pastoral do Dízimo, Salina da Cruz, Comerciantes e Colônia dos Pescadores.

06/12 DOMINGO

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Pastoral da Liturgia) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h (8ª) Santa Missa Dominical Pregador: Pe. Gilvan Bezerra da Silva Noiteiros: Pastoral da Liturgia, Quilombo e Morro do Judas.

07/12 SEGUNDA-FEIRA

12:00h Ofício de Nossa Senhora (Resp. Pastoral da Criança) 19:00h Santo Terço (Resp. Terço dos Homens) 19:30h 9º noite de Novena Pregador: Pe. Willian Bruno dos Santos Costa (Administrador Paroquial da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Riachuelo/RN) Noiteiros: Pastoral da Criança, Miassaba e Paulo Bento

08/12 TERÇA-FEIRA

8:00h Benção da Casa Paroquial e Café Comunitário com a participação das pastorais, grupos, movimentos e comunidades 17:00h Missa de Encerramento da Festa e do Ano Eucarístico Paroquial com Benção Especial. Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva Noiteiros: Toda a comunidade. Local: Praça de Nossa Senhora da Conceição – Igreja Santuário.

