Fifa define Marrocos como sede do Mundial de Clubes com Flamengo e Real Madrid

O Mundial de Clubes de 2022, que terá as participações de Flamengo e Rela Madrid, será disputado no Marrocos, de 1º a 11 de fevereiro de 2023.

A Fifa tomou essa decisão durante a Copa do Mundo do Catar, depois de meses de indefinição a respeito da sede e da data do torneio – que se tornou um incômodo para a entidade.