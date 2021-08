Fla atropela no Paraguai e encaminha vaga na semifinal da Libertadores

O Flamengo venceu o Olimpia por 4 a 1 com tranquilidade na noite desta quarta-feira (11), pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Arrascaeta, Gabi (duas vezes) e Vitinho marcaram para o visitante no estádio Manuel Oliveira, em Assunção (PAR). Iván Torres fez o único do mandante no compromisso.

O Fla, agora, pode perder até por 3 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O confronto será disputado na próxima quarta-feira (18), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).