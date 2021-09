Flamengo contrata o zaqueiro David Luiz

O Flamengo acertou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro David Luiz. O jogador, que estava sem clube após o término de seu contrato com o Arsenal, assina contrato até o fim de 2022. Falta apenas a assinatura para o Rubro-Negro fazer o anúncio do reforço.

No início da semana, o nome de David Luiz foi assunto nas reuniões de conselhos administrativos do Flamengo. Com o “sim” interno, foi estipulado um teto financeiro para que o orçamento da próxima temporada não seja prejudicado.

Marcos Braz e Bruno Spindel pegaram voo no Santos Dumont no fim da tarde de terça-feira e pousaram em São Paulo para acelerar a negociação, que teve um final feliz para o Flamengo nesta sexta.