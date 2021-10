Flamengo decepciona e empata com o Cuiabá no Maracanã

O Flamengo parou no ferrolho do Cuiabá e decepcionou no Maracanã: 0 a 0, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca, então, perdeu chance de diminuir mais a diferença para o Atlético-MG, que foi derrotado pelo Atlético-GO. O Fla encurta em um ponto, o que não muda o panorama.

O jogo foi praticamente um ataque contra defesa, em que o clube carioca, sem inspiração e sem ideias, frustrou a torcida no Maracanã. O Flamengo pressionou, pressionou e pressionou. Entretanto, o Cuiabá sem resistiu. O Fla teve um gol anulado no primeiro tempo, logo aos oito minutos.