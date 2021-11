Flamengo decide jogo em 10min, goleia o São Paulo e mantém chance do tri

O duelo entre São Paulo e Flamengo, hoje (14), com o Morumbi com quase 50 mil torcedores, foi decidido em dez minutos.

Com dois gols nos primeiros três minutos e a expulsão de Calleri sete minutos depois, o time rubro-negro goleou por 4 a 0 no reencontro com o técnico Rogério Ceni e manteve a esperança de conquistar o tri do Campeonato Brasileiro.

Gabigol, Bruno Henrique e Michael (2) anotaram os gols cariocas, comprometendo a situação do Tricolor nas últimas colocações na reta final da competição.