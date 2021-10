Flamengo deslancha no fim do jogo e faz 3 a 0 contra o Fortaleza

Em um intervalo de seis minutos, o Flamengo marcou três vezes e bateu o Fortaleza por 3 a 0, no Castelão, com gols de Pedro e Michael (2), resultado que deixou a equipe a 11 pontos do líder Atlético-MG. Os cariocas têm dois jogos a menos na competição.