Flamengo e Athletico-PR disputam vaga na final da Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR se encontram, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (27) no estádio do Maracanã, para decidirem quem chega à grande decisão da Copa do Brasil.

Como o primeiro confronto (disputado na última semana na Arena da Baixada) terminou em igualdade de 2 a 2, quem vencer, por qualquer placar, avança. Em caso de empate, independente do marcador, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

O Rubro-Negro chega após perder de 3 a 1 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro (após este resultado a equipe da Gávea caiu para a 4ª posição na competição nacional e viu o líder Atlético-MG ampliar a vantagem na classificação).

Assim, um tropeço na Copa do Brasil pode trazer instabilidade para a equipe comandada por Renato Gaúcho em um momento tão decisivo da temporada (no qual também decide a final da Libertadores, contra o Palmeiras no dia 27 de novembro).