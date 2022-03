Flamengo e Flumnense decidem o Carioca na quarta-feira e sábado

Por globoesporte.com

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou, neste domingo, a antecipação das datas das finais do Campeonato Carioca.

O primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense será disputado no dia 30 de março (quarta-feira) às 21h40 (de Brasília). O segundo, no dia 2 de abril (sábado) em horário a ser confirmado ainda.

O Maracanã será o palco dos duelos. Pelo terceiro ano consecutivo, o Fla-Flu decidirá o título estadual.

A mudança se deve à estreia da equipe rubro-negra na Libertadores, no dia 5 de abril, contra o Sporting Cristal, no Peru.

Caso a final fosse disputada nas datas inicias (31 de março e 3 de abril), o Flamengo não teria o tempo mínimo de descanso entre o segundo jogo da final e o primeiro da competição sul-americana.

Na final não há o benefício dos resultados iguais. Caso os jogos terminem empatados a disputa será decidia nos pênaltis.