Flamengo é o campeão brasileiro mais dramático de todos os tempos

O final mais inacreditável da história do Brasileirão aconteceu na noite de quinta-feira, na soma do que aconteceu no Morumbi e no Beira Rio. No mesmo dia 25 de fevereiro, data em que Careca marcou na última bola do jogo em Campinas e levou a decisão Guarani x São Paulo para os pênaltis, o Flamengo foi campeão com derrota e assistindo ao gol anulado de Edenílson, aos 51 do segundo tempo, e ao gol perdido pelo Internacional aos 52.

O Internacional não teve competência para vencer o Corinthians. Houve um pênalti desmarcado pelo VAR, num toque no braço de Bruno Méndez, um gol bem anulado de Yuri Alberto, outro também em impedimento bem marcado de Edenílson.

Enquanto isso, o Flamengo controlou o jogo no primeiro tempo contra o São Paulo, no primeiro tempo, levou gol de falta de Luciano, no primeiro chute a gol são-paulino, empatou com Bruno Henrique e levou 2 x 1 em seguida.

O segundo campeão com derrota na partida decisiva – o Corinthians ganhou assim em 2005 — mereceu por ser o time mais ofensivo, o ataque mais positivo.

Mesmo que seja de modo completamente diferente de 2019. Com Jorge Jesus, o melhor campeão em número de pontos (90). Em 2020, 71 pontos, menos do que o vice-campeão do ano anterior.

À parte todas as dificuldades do Brasileirão da pandemia, ninguém discute: o Flamengo tem o melhor time do Brasil.

