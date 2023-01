Flamengo e Palmeiras decidem a Supercopa neste sábado

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (28/1), às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. O jogo válido pela final da Supercopa do Brasil será transmitido na TV e na internet por Globo, SporTV Premiere e Globoplay.

O que é a Supercopa do Brasil?

A competição garantirá o primeiro título da temporada de 2023 para um dos clubes, e Flamengo e Palmeiras estão nesta disputa justamente por troféus levantados no último ano. O torneio reúne o campeão do Brasileirão de 2022, o time paulista, e o vencedor da Copa do Brasil, a equipe carioca.