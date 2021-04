Flamengo goleia La Calera, vence segunda na Libertadores e mantém liderança

O Flamengo goleou o Unión La Calera, do Chile, na noite de hoje (27), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, mantendo os 100% de aproveitamento.

O triunfo por 4 a 1 aconteceu com gols de Gabigol, duas vezes, Arrascaeta e um golaço de Pedro — Sáez descontou para os chilenos. Gabi, inclusive, está próximo de igualar o número de gols de Zico como maior artilheiro rubro-negro pela competição continental.

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro chegou a seis pontos e ocupa a liderança do Grupo G. Na próxima rodada, o time do técnico Rogério Ceni, que havia derrotado o Vélez Sarsfield, da Argentina na estreia, encara a LDU, do Equador, fora de casa, na terça-feira.

