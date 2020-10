Flamengo goleia o Corinthians por 5 x 1 e vira líder do Brasileirão

O Flamengo mostrou novamente sua força na tarde deste domingo (18). Jogando fora de casa, o time de Domènec Torrent, venceu o Corinthians por 5 x 1 e assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. Contando com boas atuações de Bruno Henrique e Filipe Luís de um lado, e Everton Ribeiro do outro, o time carioca teve o domínio da posse de bola e envolvia facilmente o Corinthians.

Os cariocas abriram o placar com Pedro, mas a arbitragem marcou saída de bola e anulou o gol. No lance seguinte não teve como. Filipe Luís foi à linha de fundo e colocou a bola praticamente com a mão na cabeça de Everton Ribeiro, aos 31 minutos.

