Flamengo goleia o Olimpia de novo e vai à semifinal da Libertadores

Gols, ótima atuação e uma classificação repleta de moral: pela quinta vez em sua história o Flamengo está classificado para as semifinais da Libertadores.

A vaga na noite desta quarta-feira veio com nova goleada sobre o Olimpia, placar de 5 a 1 construído com facilidade no Mané Garrincha, em Brasília.

A exemplo do primeiro confronto, Gabriel marcou duas vezes. Bruno Henrique, Willian Arão e Salcedo (contra) fecharam a goleada – Recalde, no fim do primeiro tempo, descontou para os paraguaios num lindo gol.

Com um placar agregado de 9 a 2 na bagagem, a equipe de Renato Gaúcho agora aguarda o vencedor de Barcelona Guayaquil x Fluminense para conhecer o adversário na próxima fase da competição.