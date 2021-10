Flamengo marca três vezes no primeiro tempo e vence o Athletico-PR

O Flamengo precisou apenas dos 45 minutos iniciais para construir a vitória por 3 a 0 em cima do Athletico-PR, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Everton Ribeiro e Bruno Henrique com menos de 10 minutos de jogo e de Andreas Pereira nos acréscimos da primeira etapa, o Rubro-Negro apenas administrou o segundo tempo contra um Furacão que poupou titulares e entrou em campo com time quase todo reserva.