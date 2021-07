Flamengo massacra o ABC e encaminha vaga na Copa do Brasil

Não precisou de 90 minutos para o Flamengo massacrar, golear e assegurar uma irreversível vantagem diante do ABC.

Nesta quinta-feira, no Maracanã e pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o clube carioca empilhou gols no primeiro tempo (quatro) e venceu por 6 a 0, com as marcas de Gabigol (2), Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael, além de um contra, que encaminharam a vaga à próxima fase e garantiram uma ida tranquila para o jogo da volta, a ser realizado na quinta que vem, em Natal.

Foi um sonoro “baile de favela” de dar orgulho ao torcedor e à medalhista olímpica e flamenguista Rebeca Andrade.