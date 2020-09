Flamengo tem seis jogadores com covid-19 e aumenta lista de desfalques

O Flamengo recebeu no início da noite deste domingo o resultado dos testes de coronavírus feito na delegação que está em Guayaquil, no Equador, e a notícia é das piores: seis jogadores acusaram positivo para o vírus e estão fora da partida da próxima terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores.

Esses são os jogadores que deram positivo:

Diego Ribas

Mauricio Isla

Bruno Henrique

Michael

Matheuzinho

Filipe Luís

O GE noticiou inicialmente que o VP de futebol, Marcos Braz, havia testado positivo, porém, no exame de contraprova, o resultado foi negativo.

O Flamengo informou que os seis jogadores “estão assintomáticos e em isolamento na concentração”. Diante das circunstâncias, o clube deixou de sobreaviso todos os inscritos da base que estão no Brasil para que eles possam viajar a qualquer momento, caso seja necessário.

O meia Diego, no entanto, se pronunciou em seu canal e disse que sente dores na garganta e no corpo, mas que está “bem, na medida do possível”.

Flamengo não cogita deixar os contaminados no Equador cumprindo quarentena. No momento, o clube trabalha uma logística para que todos possam voltar ao Brasil.

