O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Nesta terça-feira (17), jogando no Estádio do Maracanã, a equipe comandada por Paulo Sousa não deu chances para a Universidad Católica-CHI e venceu por 3 a 0, com gols de Willian Arão, Everton Ribeiro e Pedro.

