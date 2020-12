Flamengo vence Bahia por 4 a 3 e sobe para a vice-liderança do Brasileirão

O Flamengo acreditou até o fim e venceu. Mesmo com um a menos desde os nove minutos do primeiro tempo e sofrendo a virada no início da segunda etapa.

O time de Rogério Ceni buscou os três pontos até o fim do jogo e derrotou o Bahia por 4 a 3, no Maracanã, em um jogo alucinante.

Com a vitória, o Rubro-Negro chegou a 48 pontos e agora é o vice-líder do Brasileirão, cinco ponto atrás do São Paulo e com um jogo a menos. Já o Bahia chegou à quinta derrota consecutiva e permanece com 28 pontos, na 16ª colocação.

