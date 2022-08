Flamengo vence e assume vice-liderança do Brasileirão

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início no último sábado (18). Na ocasião, Goiás e Avaí empataram em 1 a 1, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, assim como o Cuiabá bateu o Juventude pelo mesmo placar e o Botafogo ficou no 0 a 0 contra o Atlético-GO. O Flamengo, por sua vez, fez parte dos times que entraram em campo neste domingo (14).