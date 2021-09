Flamengo vence Palmeiras de virada e se aproxima dos líderes do Brasileirão

Após duas semanas sem jogar, em razão das convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo, Palmeiras e Flamengo voltaram a campo neste domingo, no Allianz Parque, e os visitantes saíram do gramado radiantes.

Com David Luiz, novo reforço flamenguista, assistindo tudo do camarote, o time comandado por Renato Gaúcho saiu atrás, quando Wesley abriu o placar, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 1, entrando no G-4 e diminuindo a diferença para os palmeirenses na tabela.