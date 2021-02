Flamengo vence Vasco e encurta a distância para o líder

O último clássico para Flamengo e Vasco na temporada, nesta quinta-feira, foi tenso, falado e fantasiado de decisão de campeonato.

O duelo da vez foi válido pela 34ª rodada do Brasileiro, no Maracanã, e contou com tempos de características distintas.

Mas deu Rubro-Negro, com gols de Gabigol e Bruno Henrique, em vitória por 2 a 0 e sabor de dose dupla na conta da noite, já que se aproximou do Octa e, de quebra, aumentou o drama do arquirrival.

(Visited 1 times, 1 visits today)