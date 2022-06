Fluminense se impõe contra mais um favorito ao título e dá esperanças para a torcida

Os pouco mais de 16 mil torcedores que foram ao Maracanã empurrar o Fluminense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro viveram uma noite mágica na última quarta-feira.

O futebol é muito dinâmico, com uma maratona de jogos seguidos impedindo que um acontecimento chegue a ser, de fato, digerido.

Mas a goleada por 5 a3 aplicada no Atlético-MG, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da Supercopa do Brasil, certamente, ficará um bom tempo na memória tricolor.