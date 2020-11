Foi na gestão de Hélio e Marisa que 120 famílias foram beneficiadas com um novo lar

Revirando os meus arquivos de fotos, me deparo com esse lindo registro do amigo Josivan Dantas.

Um dia muito especial, no ano de 2016, quando entregamos as chaves do novo lar para 120 famílias beneficiadas pelo Programa de Interesse Habitacional Local.

Foi um dia marcante, em que a emoção e a felicidade tomaram conta de todos que ali estavam. Pois falar em Casa Própria é falar em dignidade. É falar em qualidade de vida.

Como Secretária de Assistência Social pude conferir de perto a realidade de muitas famílias de Guamaré e sei o quanto uma moradia digna representa na vida de cada um.

É com essa missão, que renovo as minhas forças para seguir firme nessa reta final, acreditando que nosso propósito está cada vez mais próximo.

