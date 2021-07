“Foi um milagre de Deus”, disse Erivan, paciente que conseguiu se curar da Covid-19 em Guamaré

Parecia uma festa: Cartazes, sorriso de felicidade, aplausos, lágrimas, gestos de amor e gratidão. Mas não apenas parecia. Era sim, uma comemoração pela vida de um homem que sobreviveu e venceu a Covid-19.

Foi assim que a família de Erivan Dantas da Silva, 54 anos, lhe recebeu após ele ficar 19 dias internado na UTI, 09 dias na enfermaria do Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda em Guamaré, depois de ter sido infectado pela covid.

O sobrevivente dessa guerra que estamos vivendo voltou para a sua casa nesta quinta-feira (29). Morador da cidade de Macau, ele é um desses exemplos de fé e perseverança de dias melhores para todos que sofrem com a pandemia.

“Foi um milagre de Deus, pois ele ficou muito grave. Não há outra explicação. Tínhamos medo do que poderia acontecer, mas ele conseguiu vencer, suportar a dor, e sair do hospital hoje curado para continuar o tratamento em sua casa, ao lado da sua família”, conta seu irmão Josivan Dantas.

Com o sentimento que ganhou uma nova chance de vida dada por DEUS, Erivan deixa uma mensagem para todos que estão sendo afetados pela doença: “Eu falo que a gente tem que ter fé e esperança, deixar Deus cuidar da gente, esperar pelo o tempo do Senhor e não pelo o nosso, confiar na equipe médica que cuidam muito bem de cada pacxiente. Os profissionais da saúde são guiados por Deus. Agradeço a equipe médica do hospital Manoel Lucas de Miranda, por ter cuidado tão bem de mim”, conclui Erivan emocionado.

Guamaré já alcançou a marca de mais de 1.545 vidas salvas nessa guerra contra a Covid-19. Com a ajuda e os cuidados dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do Hospital Manoel Lucas de Miranda, a esperança tem vencido o medo.