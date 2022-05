FORA DO AR: Em Guamaré, população reclama da ausência de sinal da TV DIGITAL

As redes sociais e os grupos de WhatsApp da cidade não perdoa. As reclamações são muitas referentes à ausência do sinal da TV DIGITAL instalado a menos de dois meses no município, e já está gerando insatisfações.

Os moradores que se utilizam da antena externa, popularmente conhecida por “Antena pé de Pinto”, reclamam que os canais outrora disponibilizados estão fora do ar a mais de uma semana.

“Hoje está completando 10 dias sem sinal aqui na minha casa, não pegava a TV Record e o SBT, agora não pega mais nada meu filho”, comentou Dona Maria José (59 anos), moradora da comunidade de Ponta de Salinas.

Chegou-se a cogitar que o fato seria em decorrência nas mudanças do sinal analógico para o digital, porém a reportagem do Blog foi buscar respostas, e constatou junto aos responsáveis os reais motivos pelos quais os telespectadores estão ficando frustrados.

A Reportagem conversou com o funcionário da Prefeitura Municipal o qual é o responsável pela área onde está instalada a torre de transmissão de TV DIGITAL, localizada no conjunto Paulo Bento, na sede do município.

Ele disse que a área onde foi instalada a torre é de responsabilidade da Prefeitura de Guamaré, porém os equipamentos de transmissão são de responsabilidade do Ministério das Comunicações.

Disse ainda que os problemas causados com a ausência do sinal digital, já foram informados ao setor responsável do Ministério das Comunicações, o que nos resta no momento é aguardar.

