Foragido da justiça cai nas garras da patrulha em Galinhos

Numa operação bem sucedida deflagrada na manhã deste domingo (01), pela Policia Militar de Galinhos, sobre o comando do 3º Sargento Wellington, responsável pelo policiamento da cidade, e que contou com o apoio de policiais, a PM conseguiu prender com êxito um homem foragido da justiça.

Por volta das 10h a Policia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem de camisa escura e boné alaranjado, era foragido da justiça e que estava na cidade, nas imediações da Praça dos Três Poderes no centro da cidade.

De imediato a guarnição se deslocou até o local, e ao localizar o suspeito fez a abordagem. Foi solicitada a apresentação da documentação que não apresentou a autoridade policial.

O acusado alegou no primeiro momento que havia perdido. Foi então perguntado o nome dele, que respondeu ser FRANCINALDO DA SILVA BARRETO. Como não apresentou documento para comprovação da informação, e pela foto é nome repassados para a guarnição, as evidências eram o bastante para se fazer a condução até a delegacia de Polícia Civil de Macau Para que fosse feita a averiguação como maiores informações.

Ao chegar e ser indagado pelos agentes da Polícia Civil, o suspeito confirmou que realmente era a pessoa que se encontrava foragido da justiça, e que utilizou nome falso para com os policiais.

Diante da situação e confirmação do suspeito ser mesmo o foragido, foram tomadas as devidas providências e o mesmo agora se encontra a disposição da justiça.

Com informações da Policia Militar de Galinhos