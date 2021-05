Força Tarefa: Prefeitura de Guamaré inicia operação tapa buraco na RN 401

Em parceria com o governo do estado (DER), a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou nesta terça-feira (18) o serviço de recuperação da RN 401, que liga o distrito de Baixa do Meio a sede do município.

A operação Tapa Buraco começou mediante reivindicação da população ao prefeito Eudes Miranda, diante do estado da rodovia cheia de buracos. No ultimo domingo, o ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, esteve em Guamaré, e garantiu que seria construída uma nova RN.

O prefeito Eudes Miranda, junto com a bancada de vereadores e lideranças politicas, aproveitou a oportunidade, e solicitou a operação tapa buraco aos deputados Hermano Morais e Tombas Farias, enquanto se iniciava a obra da nova RN, pedido que foi prontamente atendido junto ao governo do Estado.

O trecho que está sendo recuperado de 23 km já está melhorando a vida dos motoristas e daqueles que visitam a cidade de Guamaré. No total, 40 homens trabalham no local, com o auxílio de rolo compressor, retroescavadeira, caçambas, prancha, placas vibratórias, além de uma caminhonete dando suporte da secretaria de obras.

O Secretário de Obras Arthur Teixeira, destaca que o trabalho de tapa-buraco na rodovia estadual foi realizado graças ao esforço do Prefeito Eudes Miranda, que tem buscado medidas e parcerias para equacionar os transtornos causados a população com os trechos danificados, além de garantir fluidez no trânsito e mais segurança para os Guamareenses, e para aqueles que visitam a cidade.

A RN 401 é de suma importância como via de integração entre a BR 406 e o Município de Guamaré. Trata-se de um trecho de grande extensão que encontra com a malha asfáltica danificada, pela ação das últimas chuvas e grande trânsito de veículos de grande porte que trafegam até Refinaria Clara Camarão.

Por vezes, veículos se locomovem muito próximos, ou até mesmo se chocam com os retrovisores, pelo fato de desviarem os buracos, aumentando assim, o risco de acidentes entre os veículos que diariamente trafegam na rodovia.

O prefeito Eudes Miranda disse que “o prazo para conclusão dos serviços é imprevisto dado a grande quantidade de buracos, mas, acredita-se que em três semanas o trecho esteja totalmente concluído”. Disse ainda que “a prefeitura está dando todo apoio necessário, pois entendemos que a rodovia é fundamental economicamente para Guamaré”. concluiu.

