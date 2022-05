Formando Campeões: Guamaré é ouro com a atleta Ranny Siqueira no Taekwondo

O presente de aniversário de 16 anos da atleta do projeto campeões Ranny Siqueira, foi uma medalha de ouro conquistada por ela no peito e na raça, na Copa Regional Nordeste de Taekwondo Sub 21 feminino realizada em Recife/PE.

Os momentos difíceis vividos após uma lesão no joelho antes da competição não foram fácil, não tirou sua vontade de lutar, mas fez atleta dá a volta por cima, e se recuperar em tempo.

Ranny treinou dia e noite para viajar preparada e participar da competição, a família e o desejo de subir ao pódio representando Guamaré foram o combustível e a força necessária para trazer o ouro em sua modalidade no Taekwondo.

“Hoje, aos 16 anos só tenho a agradecer a Deus por cuidar de mim em cada detalhe, hoje posso comemorar meu aniversário com alegria, pois não sentia essa imensa alegria há muito tempo. Tenho muito a agradecer a muita gente, em especial, a prefeitura de Guamaré por ter acreditado e investindo em mim e nos meus colegas, agradeço a minha família, aos professores e a equipe técnica, Deus abençoe a todos nós”. Comentou.

Nota do Blog: Parabéns a atleta campeã!