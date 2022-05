Formando Campeões: Guamaré no pódio no Taekwondo e Jiu-Jítsu em Salvador

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte e Laser, continua formando campeões em várias modalidades esportivas. Isso motiva os atletas e tem feito o Brasil reconhecer a cidade como celeiro de vencedores.

No ultimo final de semana atletas do munícipio, o professor Flávio Cantarelli e o aluno Jonathan Souza, ambos do projeto Formando Campeões participaram do Salvador Fall Internacional Open 2022 – IBJJF – Jiu-Jítsu Champion Chip.

Eles se descaram na competição no meio de gigantes, e subiram ao pódio mais uma vez trazendo pra casa a medalha de Prata. A boa noticia que se espalhou nas redes sociais e grupos de whatsapp deixou a população muito orgulhosa .

O resultado na competição é reflexo da dedicação e do trabalho duro dos atletas, comissões técnicas e dirigentes, e do apoio estrutural e financeiro concedido pela Prefeitura de Guamaré, responsável pela manutenção de equipes vitoriosas.

O governo do prefeito Arthur Teixeira tem incentivado os desportistas, dando condições para que os atletas desenvolvam suas habilidades, e os resultados de logo aparecem. São eles que levam o nome da cidade de Guamaré para outros estados e para o mundo afora.

Nota do Blog: Parabéns aos campeões!!!