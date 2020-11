Formatura de 1.022 novos soldados fortalece a Polícia Militar do Rio Grande do Norte

Esta sexta-feira (20) foi um dia histórico para a segurança pública do Rio Grande do Norte. O Centro de Convenções recebeu os novos 1022 soldados da Polícia Militar para a solenidade de formatura, que encerrou oficialmente o curso de formação da turma, que é a primeira em mais de dez anos. São 957 homens e 65 mulheres que agora passam a reforçar o trabalho em defesa da sociedade potiguar.

Pela excepcionalidade da pandemia, a formatura não contou com a presença de familiares, que acompanharam os seus parentes/soldados pela transmissão ao vivo. Mas nem por isso a solenidade passou sem alegria e emoção. A governadora Fátima Bezerra traduziu o espírito do momento. “Hoje é um dia especial para vocês, que oficialmente se integram às forças de segurança de nosso Estado nessa solenidade. Mas é especial sobretudo para a população do Rio Grande do Norte, que a partir de agora contará com mais agentes de segurança nas ruas”, afirmou a chefe do Executivo.

Na solenidade, acompanhada do coronel Alarico Azevedo, comandante geral da PM-RN, a governadora entregou a Medalha Tiradentes ao soldado PM José Murilo, aluno nº1 da “Turma Guardião da Sociedade”. Esta foi a primeira vez que uma turma de soldados recebeu essa medalha.

O comandante geral endereçou seu discurso à missão que os novos terão daqui para frente. “Quero dizer que me sinto muito honrado de recebê-los como Comandante Geral para que possamos a partir de agora trabalharmos e trazer mais tranquilidade para a sociedade. O que foi aprendido nos bancos escolares agora será doado à sociedade, através do trabalho de cada um”, disse o coronel Alarico Azevedo.

CONCURSO

O último concurso de solados para a PM foi realizado em 2005. O atual certame foi iniciado em 2017, mas enfrentou uma série de entraves até chegar ao curso de formação, autorizado em janeiro de 2020 pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) e da Administração (Sead) e o Comando da PM.

“Há 15 anos não se renovava os quadros de nossa Polícia Militar. Enquanto governadora, mesmo em meio a mais grave crise econômica que nosso estado já tinha enfrentado, com o caos nas contas públicas que encontramos, somado a uma crise na saúde sem precedentes, tomei a decisão política de garantir a realização desse concurso”, relembrou Fátima.

Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, o Governo irá formar mais uma turma, com curso marcado para o início de 2021, com mais 340 homens e mulheres. Assim, ao fim do processo seletivo, serão mais de 1360 novos policiais militares nas ruas do RN até meados do ano que vem.

Como forma de equiparar as chances nos próximos concursos, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria um quadro único de agentes na Polícia Militar, igualando as vagas destinadas para homens e mulheres.

INVESTIMENTOS

Ainda em 2019, o Governo destinou 1,9 bilhão para a segurança, um valor superior em 129,54 milhões comparado à gestão passada. Agora em 2020, o valor estimado de investimentos no setor é em torno de 1,25 bilhões.

Em sua fala aos novos policiais, Fátima Bezerra salientou a importância de se investir não só em infraestrutura, mas também nas pessoas que fazem a segurança pública. Em 2019, o Governo efetivou a promoção de 5.115 policiais, entre praças e oficiais, além de ter encaminhado a reestruturação da carreira dos policiais e bombeiros militares, permitindo reajuste à remuneração paga aos agentes.

Também estiveram presentes à solenidade o vice-governador Antenor Roberto, a senadora Zenaide Maia, o Presidente do TRE-RN, desembargador Gilson Barbosa, o deputado estadual Francisco Medeiros. o secretário de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social, Francisco Araújo, o secretário de Estado da Administração Penal, Pedro Florêncio, o comandante do Corpo de Bombeiros do RN, coronel Luiz Monteiro, o diretor-geral do ITEP, Marcos Brandão, a delegada-geral da Polícia Civil do RN, Ana Cláudia Saraiva.o secretário-adjunto de Segurança Pública, Osmir Monte, e o sub-comandante da PM-RN, coronel Figueiredo de Mendonça. Fonte: Jornal de Fato

(Visited 3 times, 3 visits today)