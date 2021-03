Françoar Oliveira: Um craque visita sua terra de onde foi exportado através do projeto Gol de Letra

Bom de bola, medalhista de Ouro, com participação nos Jogos Olímpicos da Juventude, o jovem Françoar Oliveira, de apenas 20 anos, é natural de Guamaré, e hoje defende o Minas Tênis Clube.

Na visita a terrinha, aproveitou para desfrutar das belezas naturais da cidade, com direito a visita à ilha do Presídio e um passeio pelas gamboas.

Françoar é um dos orgulhos do esporte de Guamaré. Ainda garoto, deu seus primeiros passos no futsal aos 11 anos de idade, no projeto “Gol de Letra”, tocado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

