FUNASA/RN reúne 126 prefeitos dos 167 municípios potiguares, e realiza a maior entrega da história do RN

Por ocasião da inauguração do novo auditório, a FUNASA/RN realizou nesta sexta-feira 1º, um dos maiores atos de entregas aos municípios que se tem noticia na história do RN.

Em apenas uma solenidade, foram realizadas 1.776 entregas nas áreas de saneamento básico e acesso à água para 126 municípios, totalizando mais de R$ 141 milhões de investimentos do Governo Federal por meio da Funasa no Rio Grande do Norte.

No acumulado dos últimos 12 meses, já são R$ 220 milhões investidos, quantia jamais investida na história da autarquia no Estado.

Durante o evento foram homenageados com o “Troféu Amigo da Funasa”, os deputados federais João Maia, Carla Dickson e General Girão, por seus esforços na obtenção de R$ 92 milhões de reais necessários à implementação do Programa a Força-Tarefa das Águas no Rio Grande do Norte, o qual construirá neste ano 1.873 poços e 197 dessalinizadores, atendendo a 2.070 localidades em 99% dos municípios do Estado, com previsão de até 400 mil cidadãos beneficiados (14% da população do Estado).

O superintendente Pablo Tatim também fez questão de lembrar da ajuda do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para a obtenção de recursos para o referido programa.

A Funasa/RN é líder nacional em execução das obras civis do Programa, já tendo construído 600 poços e 14 dessalinizadores em apenas 6 meses, o que representa mais do que a soma do que a Fundação tinha realizado em solo potiguar nos 32 anos anteriores.