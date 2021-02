Futebol e Politica: O meio campo é o lugar dos craques invisível

Quem gosta e entende de futebol bem sabe que os jogadores meios campistas são os responsáveis pelas criações das jogadas, ou seja, armar o jogo. Atuando a partir do campo do adversário pelos o lado direito, esquerdo ou mesmo pelo centro.

O meio campo é o lugar dos craques invisível, e estes atletas são os detentores de maior técnica, dono de uma habilidade com a bola que não se mede. São eles os responsáveis por passes precisos para a conclusão dos atacantes.

Pois bem…

Não é só no futebol, mas também na politica existem homens habilidosos. O meio campista da seleção máster Brisa do Mar, Gusmão, tem sobre seus ombros a responsabilidade de conduzir o time, coordenar, orientar, reunir, e apontar o caminho certo para a equipe alcançar a vitória.

Sua posição no meio de campo lhe favorece ter essa visão de águia, mesmo jogando numa parte que o faz ficar invisível.

No penúltimo jogo, por exemplo, contra a seleção da cidade de Goianinha, o principal jogador do time foi perseguido e marcado todo tempo por três adversários. A imagem captada por nossas lentes não me deixa mentir.

Sua habilidade com a mente e com os pés sempre chamou atenção.

Tem um estilo de Jogo igual de Arrascaeta. Sua atuação não se restringe a assistência o que já seria bastante, mas faz valer a frieza dentro e fora de campo, o que lhe é característica para decidir qualquer jogo.

Numa das temporadas, ele precisou de apenas onze meses recuperar a sua boa forma física, e voltar a ser um homem decisivo, para deixar o atacante Chico na cara do gol.

No ultimo jogo, a seleção iniciou a partida perdendo por 2×0, mas com uma boa atuação em campo, o placar mudou na segunda etapa. Guamaré venceu por 5×2 por causa da brilhante defesa no meio campo deste atleta.

No ultimo domingo a seleção Brisa do Mar empatou jogando em casa com a seleção máster da cidade de Areia Branca, no estádio Ubajarão.

Há quem afirme que foi sentida a ausência de Gusmão no meio de campo, e atribuem o empate sem gols na má escalação do time.

