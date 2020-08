Aniversariante do dia, Gabigol reencontrou a Vila Belmiro e o Santos, e não perdoou. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 do Flamengo neste domingo, numa partida movimentada, em que a equipe da casa teve dois gols anulados pelo VAR nos primeiros 15 minutos de jogo. Foi o primeiro triunfo rubro-negro no estádio desde 2011.

