Galinhos: Obra de construção de banheiros públicos no Platágil a passos de tartaruga, parada ou abandonada?

O que muitos não sabem no munícipio de Galinhos, é que os nove vereadores eleitos e reeleitos pelo o povo na cidade, têm o papel e a função de fiscalizar as obras que são realizadas pela prefeitura, mas na verdade, alguns vereadores tem se esquecido dessa tal função, melhor dizendo, obrigação.

Há quem afirme que na cidade que não há vereador de oposição, o único que afirma que ainda é, desfaça. Não há uma oposição raiz que possa fiscalizar de fato para onde está indo ou sendo aplicado o dinheiro do povo.

Quando a prefeitura publica alguma licitação de uma determinada obra no diário oficial do município, a empresa segue ou deveria seguir todos os requisitos, como apresentação de documentações e um prazo para a conclusão da obra.

No meu entender, se a empresa não cumprir esses requisitos deveria ser punida, bloqueio de repasses, e a proibição de participar de licitações e contratos no período de no mínimo 10 anos, até porque está em questão o dinheiro público numa obra que anda a passos de tartaruga, ou melhor, está parada a mais de seis meses.

Algumas obras na cidade chegam a se perder no tempo de conclusão como, por exemplo, essa obra de construção de banheiros públicos no Platágil. O valor da obra é de R$ 135.300,15 (cento e trinta e cinco mil, trezentos reais, e quinze centavos).

A ordem de serviço foi assinada no ano passado, período que se iniciou a obra e tinha um prazo de entrega de 180 dias, ou seja, 6 meses de obras, e pelo o tempo de execução a obra já deveria ter sido entregue a população, precisamente em julho de 2022, e não foi.

Estamos em novembro de 2022, há quase um ano e a obra continua parada, abandonada, o local tem servido de abrigo para usuários de drogas devido o abandono. Tentamos falar com o responsável da empresa AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME, e com o engenheiro responsável pela fiscalização da obra Amsterdam Roney Felipe Batista, para saber os motivos de ainda não ter sido entregue a obra, mas não tivemos êxito nas nossas tentativas.

Geralmente quando as empresas são questionadas alegam que foi a falta de repasses públicos, precisa de aditivo para concluir, o projeto precisou de modificação e por ai vai uma lista de desculpas e justificativas.

E quem sai perdendo com isso é a população de Galinhos onde poderia usufruir de tal serviço, pois com a ineficiência das empresas, a falta de cobrança e fiscalização do poder legislativo que não fiscaliza, e não agem com rigor, os turistas, visitantes e as famílias da Ilha serão obrigadas a esperar mais tempo, para ver de fato a obra da construção de banheiros no Platagil funcionando a serviços da população.

Por fim,

Fico aqui na torcida que o atual prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido na cidade como irmão Naldo, cuide melhor da cidade e de seu povo, e cumpra a palavra da conclusão da obra dos banheiros no Platagil em tempo. O povo agradece!

O blog abre espaço se assim se fizer necessário a Prefeitura Municipal de Galinhos, a empresa e o engenheiro responsável pela obra da construção dos banheiros públicos no Platágil.

Nota do Blog: Oremos irmãos!