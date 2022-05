Galinhos: Prefeito inaugura Guarita do Pratagil com sistema de monitoramento de câmaras

A prefeitura de Galinhos inaugurou e entregou a população a Guarita do Pratagil, e o Sistema de Monitoramento de Câmeras, que trará mais segurança e proteção à população e aos visitantes da ilha.

A solenidade marcou também a entrega de um veículo modelo Fiat Toro, para atender a população nas rotas municipais.

O evento contou com a presença do prefeito Francinaldo Cruz, secretários de governo, assessores, agentes de segurança do 3º Pelotão da Policia Militar.