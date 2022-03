Galinhos: Prefeito recebe Rogério, Ezequiel e João Maia para assinatura de convênio para dessalinização

Um importante projeto de dessalinização e purificação de água estará chegando ao município de Galinhos (RN). Nesta sexta feira (25) o Prefeito Naldo estará recebendo a visita do Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR) Rogério Marinho.

Que virá acompanhado do Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (RN), Ezequiel Ferreira e do deputado federal João Maia.

A assinatura do convênio é da ordem de R$ 6.493.000,00. Será um importante momento para o Município. A dessalinização envolve a remoção do sal da água do mar e sua filtragem para produzir água potável de qualidade.