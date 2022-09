Galinhos: Prefeitura promove um novo chamamento público

No Estado do Rio Grande do Norte (RN), a Prefeitura de Galinhos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde anuncia a realização de um novo Chamamento Público, que tem por objetivo o preenchimento de oito vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter emergencial.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Nutricionista (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Educador Físico (1); Psicólogo (1); Veterinária (1); Assistente Social (1); e Terapeuta Ocupacional (1).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior, conforme o respectivo cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 3.000,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 7 a 16 de setembro de 2022, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

Logo, a classificação dos candidatos será realiza uma única fase, que consiste no seguimento da ordem de realização das inscrições dos candidatos habilitados, conforme especificado no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante um ano, contado a partir da data da publicação da homologação final, ambos com possibilidade de prorrogação.