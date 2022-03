Garibaldi convida Hélio de Mundinho para ser candidato a Deputado Federal

Chega uma informação quentinha ao blog que o ex-senador e ex-ministro da república, líder do MDB no Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves, fez um convite pessoal ao líder politico de Guamaré Hélio de Mundinho, para compor a nominata de Deputado Federal do partido MDB.

No MDB tem pessoas inteligentes e habilidosas que sabem fazer politica, mapear o estado e montar nominatas.

Se o nome de Hélio surgiu em meio às articulações dos caciques do partido, é porque o homem é bom para fazer a tabuada somar e se multiplicar.

Hélio goza da aceitação popular na cidade, na região salineira, mato grande e costa branca.

O que resta é saber se ele vai topar de fato este desafio para Deputado Federal ou se manterá o cavalo selado para Deputado Estadual.

Potencial e capital político ele tem de sobra, e com o apoio do povo e de Garibaldi Alves, ele dará voos mais altos nas eleições deste ano.