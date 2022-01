Garibaldi Filho: “Tenho motivos muito fortes para não ter mais relação política com Henrique”

O blogueiro Bruno Giovanni noticiou que o ex-senador e ex-governador Garibaldi Filho (MDB) confirmou a ele não tem mais qualquer relação com o primo e ex-deputado federal Henrique Alves (MDB). Nem política e nem familiar.

“Tenho motivos muito fortes para não ter mais relação política com Henrique, a campanha de 2018 foi decisiva para isso, inclusive ele pedindo voto contra Walter no pleito em prol de Benes Leocádio. Infelizmente não queria acreditar, mas o próprio Henrique confirmou publicamente”, afirmou Gari, segundo BG.

Garibaldi disse mais: “A nossa relação no partido também não é, e nem será fácil, mas o presidente e a direção do MDB no RN é de Walter Alves, e quem vai conduzir isso é ele.”

Na conversa com o blogueiro, Garibaldi Filho admitiu que poderá ser candidato a deputado federal e o seu filho, deputado federal Walter Alves, seria candidato a vice da governadora Fátima Bezerra, na aliança do MDB com o PT.