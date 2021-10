Garibaldi: “Meu projeto político gira em torno do futuro de Walter”

O ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB) voltou a aparecer, neste ano, com destaque nas pesquisas eleitorais para o Senado Federal. Contudo, em silêncio há meses sobre a possibilidade de ser ou não candidato (e a que cargo se candidatará), Garibaldi conversou com exclusividade com a equipe do Portal 96 e confirmou que o destino político dele depende do futuro político do filho, o deputado federal Walter Alves (MDB).

Isso porque os arranjos políticos que levariam Garibaldi a sair de casa e ser candidato são, basicamente, aqueles que garantem mais 4 anos para Walter Alves. O deputado pode ser, por exemplo, candidato a vice-governador na chapa de Fátima Bezerra, como já foi cogitado. Ou mesmo um nome a disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados.

“Meu projeto político gira em torno de Walter. A definição se serei ou não candidato e ao que vou me candidatar”, afirmou ele em conversa com o Portal 96. Garibaldi tem sido cogitado para disputar, novamente, o Senado Federal ou uma vaga na Assembleia Legislativa, como deputado estadual.

Na pesquisa mais recente divulgada pelo instituto Realtime Bigdata, Garibaldi Filho aparece com 15% das intenções de voto, atrás apenas de Carlos Eduardo Alves (PDT), que recebeu 22% das citações. “Me sinto grato quando se lembram de mim em meio a tantos nomes que já se dizem pré-candidato”, avaliou.