Garibaldi não descarta disputar Governo do RN ou Senado em 2022

O Ex-Senador Garibaldi Alves Filho está de volta ao cenário político do Rio Grande do Norte. Ele não descarta a possibilidade de voltar a disputar o Senado ou Governo do Estado nas eleições de 2022.

Com uma vasta experiência politica de quem já foi Prefeito de Natal (RN), Deputado Estadual, Presidente da Assembleia Legislativa, Governador, Senador, Presidente do Senado e Ministro, Garibaldi é em potencial um nome de respeito no Estado.

Sua rejeição pelo eleitorado é mínima. O que lhe credencia a disputar qualquer cargo com muita capacidade. Ele concedeu entrevista ao Agora RN e não descartou essa possibilidade.

