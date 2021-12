Geovany Auto Peças realizará sorteio de promoção para seus clientes com prêmios

A Geovany Auto Peças que fica localizada na Rua Mossoró – nº 148 – Conjunto Vila Maria, está a partir de hoje (03), realizando uma promoção de primeira com prêmios para seus clientes.

Sorteio será dia 24

A cada R$ 50,00 (cinquenta reais), em compra de peças ou serviços na loja, o cliente recebe na hora um cupom com o direito de participar do sorteio, e concorrer a um aparelho de som PIONEER. O sorteio será no próximo dia 24 de dezembro.

Facilidade no pagamento

Na Geovany Auto Peças oferece os serviços mais completos para seu veículo. Na loja o cliente encontra peças e acessórios para seu veículo, além da facilidade no pagamento, aceita os cartões de débito e crédito.

Serviços Oferecidos

Serviços de mecânica, elétrico, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, freio, suspensão, troca de óleo, pneus novos, acessórios, peças e muitos mais.

Faça uma visita e comprove o que estamos anunciando. Para maiores informações ligue (84) – 999252208.