Geração de renda: Prefeitura de Guamaré entrega a Casa do Artesão na Orla

“Vocês agora têm o desafio de apresentar Guamaré para o mundo, através do artesanato”. Com essas palavras iniciais, o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes entregou na noite desta quarta-feira, 30, a Casa do Artesão, um espaço público que passa a funcionar na Orla de Aratuá e atende uma reivindicação dessa importante cadeia produtiva.

A ideia inicial do novo projeto é que a Casa do Artesão passe a funcionar de terça a domingo, no horário de 9 às 18h, podendo estender a sua programação até às 23h, em casos de eventos na orla. No espaço, o consumidor local e os visitantes terão disponíveis produtos dos mais variados tipos, desde pinturas, peças em crochê, conchas marinha, madeira, tecidos, dentre outros.

Há 35 anos trabalhando com artesanato em Guamaré, a artesã Rosângela Nascimento falou durante a inauguração do espaço. “A luta nossa não é de agora por este espaço, mas nunca desistimos do sonho e hoje estamos aqui comemorando essa nova realidade para os artesãos de Guamaré”, disse ao agradecer o apoio da SEMAS e a determinação do prefeito Adriano Diógenes em tirar o projeto do papel.

Atualmente, a chefia de artesanato de Guamaré, setor vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conta com o cadastro de mais 30 artesãos, com talentos nas mais variadas tipologias, sempre carregando a identidade cultural do município, revelando suas potencialidades através da arte.

Feira internacional

Neste último ano, os artesãos de Guamaré com apoio da prefeitura participaram da FIART, no Centro de Convenções de Natal, da etapa local de TRIATHLON e da Feira da Lua, no município de Assu.

Responsabilidade social

Em um dos momentos mais difíceis deste ano, na primeira onda da pandemia da Covid-19, o município de Guamaré também contou com a contribuição dos artesãos para a confecção de 2 mil máscaras, distribuídas gratuitamente com grupos prioritários.

Capacitação

A chefia de artesanato promoveu também oficinas no modo virtual para confecção de máscaras, de produtos artesanais e adornos, junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, beneficiando o público prioritário da Assistência Social.

O secretário titular da SEMAS, André Bertoldo, lembra que durante os últimos 24 meses foram entregues 32 carteiras para artesãos do município, tornando esse público habilitado a participar de feiras e a captar linhas de créditos junto a instituições financeiras para investir no seu negócio. A Casa do Artesão funcionará como ponto de comercialização, mas também com oficinas para produzir artesanato e abrirá espaço para exposição de produtos da agricultura familiar do município.

