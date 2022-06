GGIMG reúne autoridades para discutir melhorias na Segurança Pública em Guamaré

O Grupo de Gestão Integrada Municipal de Guamaré – (GGIMG), realizou uma reunião com as forças de segurança da cidade, como autoridades de segurança, secretários, e populares para discutir ações de reforço na segurança do munícipio.

Participaram do encontro, o secretário da pasta de segurança, Francinilson Nunes Cabral, o Subtenente PM Jonhny Cruiff, o escrivão da Policia Civil Dr. Josué Miguel, Emmanuel de Melo, mas conhecido por Bel, presidente da colônia de pescadores Z-7, Silvone Almeida, secretária de pesca, Jabnean Batista, comandante da GM, Almeida, Subcomandante da GM, e populares.

A reunião foi conduzida pelo secretário de segurança e defesa Patrimonial, Francinilson Nunes Cabral, o encontro aconteceu nesta segunda-feira (13), na sede da secretaria de segurança. As autoridades presentes ressaltaram a importância de estreitar os laços da população com os órgãos de Segurança Pública.

Entre os temas abordados na reunião do GGIMG, a intensificação do patrulhamento ostensivo e preventivo na sede e nos distritos, aproximar mais a população das forças de seguranças da cidade, melhorar as condições na prestação de serviço de cada força de segurança para que possa prestar à população a segurança que todos precisam, dentre outros.

O comandante do 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, Subtenente Jonhny Cruiff, destacou a presença das demais forças de segurança e de populares na reunião, classificando ser uma oportunidade para estes e outros terem contato com as autoridades da área de Segurança Pública, o que na opinião dele, ajuda na construção da cidadania. “Estamos traçando estratégias e unindo forças para dar uma resposta mais rápida a população. Vamos intensificar o patrulhamento preventivo e ostensivo em toda Cidade. A segurança é nossa prioridade”, Comentou.

O comandante da Guarda Municipal de Guamaré, Jabnean Batista, disse que a corporação se sente fortalecida com essa parceria entre os GMs – Policia Civil e Policia Militar. “Estamos juntos guerreiros, e pode contar sempre conosco, contar em qualquer momento e situação com a Guardar Civil Municipal. Juntos, somos mais fortes”. Comentou.

Dr. Josué Miguel – Escrivão da Policia Civil, falou sobre a importância do encontro, e fez um apelo para que a população participe mais ativamente das reuniões do GGIMG, trazendo questões que são importantes para o aprimoramento do trabalho das forças de segurança do município de Guamaré.

“Estamos aqui para discutir, planejar, resolver, esclarecer dúvidas e responder os questionamentos da própria população que quer sempre uma resposta em tempo, essa mesma população que ajuda no trabalho da Polícia e da Guarda Municipal. Guamaré é um município que tem uma população pequena, mas com problemas de cidade grande. A Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal está cada vez mais se alinhando com as ações para combater, prender, apreender e elucidar crimes”, disse o secretário Francinilson Cabral.