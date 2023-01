Gilmar Mendes manda soltar 85 presas para prender patriotas

Oitenta e cinco presas do semiaberto que estavam na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, serão soltas após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para dar lugar para as mulheres patriotas que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro,

A decisão atendeu ao pedido feito pela Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Distrito Federal diante da quantidade de manifestantes do sexo feminino que foram presas e pela falta de espaço na penitenciária de Colmeia.

Mendes aceitou parcialmente o pedido e autorizou a soltura das presas através do monitoramento eletrônico.

A soltura será para as prisioneiras do semiaberto que já estavam autorizadas a deixar a cadeia durante o dia, voltando apenas no período da noite.

O documento assinado pelo ministro revela ainda o número total de mulheres presas por estarem na capital federal durante os atos de vandalismo contra as sedes dos Três Poderes: 513.

Pleno.news

Nota do Blog: Oremos irmãos!