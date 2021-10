Globo anuncia neste domingo dança das cadeiras após prejuízo milionário

A Globo anuncia neste domingo (10) a troca de cadeiras entre jornalistas na programação da emissora: Tadeu Schmidt assumirá o BBB (Big Brother Brasil) em 2022; Maju Coutinho assume o Fantástico e César Tralli fica com o Jornal Hoje.

A decisão foi tomada pouco depois do anúncio da saída de Fausto Silva dos domingos do canal da família Marinho. A Globo antecipou a saída do apresentador em 17 de junho.

A emissora anunciou, em 22 de julho, que Luciano Huck estrearia com o Domingão do Huck a partir de setembro. Em seu lugar, aos sábados, entraria Marcos Mion –que saiu da Record em janeiro de 2021.

E mais: Tiago Leifert, que assumiu o Domingão do Faustão depois da saída abrupta de Fausto Silva da empresa, também anunciou o fim do contrato com a emissora, em 9 de setembro. Alegou motivos pessoais.

Poder 360