O Prefeito do Município de Guamaré, Eudes Miranda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município. Nomeia o novo Subcomandante da Guarda Civil Municipal VERONILSON JOSÉ DE ALMEIDA. A portaria de nomeação nº 1.258/2021 – já foi publicada no Diário Oficial do Município.

